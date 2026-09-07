登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:62
An-Naml
62
27:62
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االاه مع الله قليلا ما تذكرون ٦٢
أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢
أَمَّن
ﲧ
يُجِيبُ
ﲨ
ٱلۡمُضۡطَرَّ
ﲩ
إِذَا
ﲪ
دَعَاهُ
ﲫ
وَيَكۡشِفُ
ﲬ
ٱلسُّوٓءَ
ﲭ
وَيَجۡعَلُكُمۡ
ﲮ
خُلَفَآءَ
ﲯ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﲰﲱ
أَءِلَٰهٞ
ﲲ
مَّعَ
ﲳ
ٱللَّهِۚ
ﲴﲵ
قَلِيلٗا
ﲶ
مَّا
ﲷ
تَذَكَّرُونَ
ﲸ
٦٢
ﲹ
还是那答应受难者的祈祷，而解除其灾害，且以你们为大地的代治者呢？除真主外，难道还有应受崇拜的吗？你们很少觉悟。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ تهنها خواى گهوره بههاناى لێقهوماوانهوه دێت} [
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
] كێ ههیه وهڵامی لێقهوماو بداتهوه كاتێك كه دهپارێتهوهو هانا بۆ خوای گهوره ئهبات جگه له خواى گهوره؟ [
وَيَكْشِفُ السُّوءَ
] وه كێ ههیه خراپهتان لهسهر ههڵگرێ و لایدات؟ [
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
] وه كێ ههیه ئێوه بكات به جێنشین لهسهر زهویدا ههر ئهوهنده جیلێكی لهناوبرد جیلێكی تر جێیان بگرێتهوه؟ واته: كهس نیه [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ الله دا پهرستراو و خوایهكی تر ههیه كه شایانى پهرستن بێت و ئێوه بیپهرستن و بیكهن به شهریك بۆ خواى گهوره؟ [
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)
] بهڵام زۆر به كهمی بیر ئهكهنهوهو ئهگهڕێنهوه بۆ حهق.