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经注: An-Naml 27:61
An-Naml
61
27:61
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االاه مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٦١
أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَجَعَلَ خِلَـٰلَهَآ أَنْهَـٰرًۭا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١
أَمَّن
ﲏ
جَعَلَ
ﲐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲑ
قَرَارٗا
ﲒ
وَجَعَلَ
ﲓ
خِلَٰلَهَآ
ﲔ
أَنۡهَٰرٗا
ﲕ
وَجَعَلَ
ﲖ
لَهَا
ﲗ
رَوَٰسِيَ
ﲘ
وَجَعَلَ
ﲙ
بَيۡنَ
ﲚ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﲛ
حَاجِزًاۗ
ﲜﲝ
أَءِلَٰهٞ
ﲞ
مَّعَ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
بَلۡ
ﲢ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُونَ
ﲥ
٦١
ﲦ
还是以大地为安居之所，使诸河流贯其间，使诸山镇压其上，并在两海之间设一个屏障者呢？除真主外，难道还有应受崇拜的吗？不然，他们大半不知道。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。