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经注: An-Naml 27:60
An-Naml
60
27:60
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
أَمَّنۡ
ﱱ
خَلَقَ
ﱲ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱳ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱴ
وَأَنزَلَ
ﱵ
لَكُم
ﱶ
مِّنَ
ﱷ
ٱلسَّمَآءِ
ﱸ
مَآءٗ
ﱹ
فَأَنۢبَتۡنَا
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
حَدَآئِقَ
ﱼ
ذَاتَ
ﱽ
بَهۡجَةٖ
ﱾ
مَّا
ﱿ
كَانَ
ﲀ
لَكُمۡ
ﲁ
أَن
ﲂ
تُنۢبِتُواْ
ﲃ
شَجَرَهَآۗ
ﲄﲅ
أَءِلَٰهٞ
ﲆ
مَّعَ
ﲇ
ٱللَّهِۚ
ﲈﲉ
بَلۡ
ﲊ
هُمۡ
ﲋ
قَوۡمٞ
ﲌ
يَعۡدِلُونَ
ﲍ
٦٠
ﲎ
是那天地的创造者（更好），他为你们从云中降下雨水，以培植美丽的园圃，而你们不能使园圃中的树木生长。除真主外，难道还有应受崇拜的吗？不然，他们是悖谬的民众。
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Rebar Kurdish Tafsir
{پهروهردگارێتى خواى گهوره } [
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
] ئایا بۆ خوایهك ناپهرستن به تاك و تهنها كه ئاسمانهكان و زهوی دروست كردووه ئهوهنده بهتوانایه [
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
] وه له ئاسمانیشهوه بارانی بۆ دابهزاندوون [
فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
] وه بههۆی ئهو بارانهوه جۆرهها باخ و باخاتى زۆر جوانمان بۆ ڕواندوون كه ههر كهسێك سهیری بكات سهرسام ئهبێ له جوانیدا [
مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا
] كه ئهگهر خوای گهوره نهیڕواندایه ئێوه بۆتان نهبوو نهتانئهتوانی بهبێ ویستی خوای گهوره بیڕوێنن چونكه ئێوه بێ دهسهڵاتن [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ ئهم الله¬یه كه ئهم ههموو شتانه ئهكات خوایهكی تر ههیه شایهنی پهرستن بێ كه ئێوه بیپهرستن و بیكهنه شهریك بۆ خوا؟، بێگومان نهخێر [
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠)
] بهڵكو ئهمانه كهسانێكن له حهق لائهدهن بۆ باتڵ، یاخود ئهو خوا پوچهڵانه یهكسان ئهكهن به خوای گهوره.