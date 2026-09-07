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经注: An-Naml 27:60
An-Naml
60
27:60
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
أَمَّنۡ
ﱱ
خَلَقَ
ﱲ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱳ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱴ
وَأَنزَلَ
ﱵ
لَكُم
ﱶ
مِّنَ
ﱷ
ٱلسَّمَآءِ
ﱸ
مَآءٗ
ﱹ
فَأَنۢبَتۡنَا
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
حَدَآئِقَ
ﱼ
ذَاتَ
ﱽ
بَهۡجَةٖ
ﱾ
مَّا
ﱿ
كَانَ
ﲀ
لَكُمۡ
ﲁ
أَن
ﲂ
تُنۢبِتُواْ
ﲃ
شَجَرَهَآۗ
ﲄﲅ
أَءِلَٰهٞ
ﲆ
مَّعَ
ﲇ
ٱللَّهِۚ
ﲈﲉ
بَلۡ
ﲊ
هُمۡ
ﲋ
قَوۡمٞ
ﲌ
يَعۡدِلُونَ
ﲍ
٦٠
ﲎ
是那天地的创造者（更好），他为你们从云中降下雨水，以培植美丽的园圃，而你们不能使园圃中的树木生长。除真主外，难道还有应受崇拜的吗？不然，他们是悖谬的民众。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na waulize wao , «Ni nani aliyeumba mbingu na ardhi na Akawateremshia maji kutoka mbinguni, Akaotesha kwa hayo maji mabustani yenye mandhari mazuri?» Hamkuwa nyinyi ni wenye kuipanda miti yake lau si Mwenyezi Mungu kuwateremshia maji kutoka mbinguni. Kumuabudu Mwenyezi Mungu ndio ukweli na kumuabudu asiyekuwa Yeye ndio urongo. Je, kuna muabidiwa pamoja na Mwenyezi Mungu alifanya vitendo hivi mpaka aabudiwe pamoja na Yeye na ashirikishwe na Yeye? Bali washirikina hawa ni watu wanapotoka na njia ya haki na Imani ndio wakamfanya Mwenyezi Mungu ni sawa na asiyekuwa Yeye katika kuabudiwa na kutukuzwa.