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经注: An-Naml 27:60
An-Naml
60
27:60
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
أَمَّنۡ
ﱱ
خَلَقَ
ﱲ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱳ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱴ
وَأَنزَلَ
ﱵ
لَكُم
ﱶ
مِّنَ
ﱷ
ٱلسَّمَآءِ
ﱸ
مَآءٗ
ﱹ
فَأَنۢبَتۡنَا
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
حَدَآئِقَ
ﱼ
ذَاتَ
ﱽ
بَهۡجَةٖ
ﱾ
مَّا
ﱿ
كَانَ
ﲀ
لَكُمۡ
ﲁ
أَن
ﲂ
تُنۢبِتُواْ
ﲃ
شَجَرَهَآۗ
ﲄﲅ
أَءِلَٰهٞ
ﲆ
مَّعَ
ﲇ
ٱللَّهِۚ
ﲈﲉ
بَلۡ
ﲊ
هُمۡ
ﲋ
قَوۡمٞ
ﲌ
يَعۡدِلُونَ
ﲍ
٦٠
ﲎ
是那天地的创造者（更好），他为你们从云中降下雨水，以培植美丽的园圃，而你们不能使园圃中的树木生长。除真主外，难道还有应受崇拜的吗？不然，他们是悖谬的民众。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك.
{ وَأَنْزَلَ لَكُمْ ْ}
أي: لأجلكم
{ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ْ}
أي: بساتين
{ ذَاتَ بَهْجَةٍ }
أي: حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها،
{ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ْ}
لولا منة الله عليكم بإنزال المطر.
{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ْ}
فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به؟
{ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ْ}
به غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق.