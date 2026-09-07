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经注: An-Naml 27:59
An-Naml
59
27:59
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩
قُلِ
ﱣ
ٱلۡحَمۡدُ
ﱤ
لِلَّهِ
ﱥ
وَسَلَٰمٌ
ﱦ
عَلَىٰ
ﱧ
عِبَادِهِ
ﱨ
ٱلَّذِينَ
ﱩ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ﱪﱫ
ءَآللَّهُ
ﱬ
خَيۡرٌ
ﱭ
أَمَّا
ﱮ
يُشۡرِكُونَ
ﱯ
٥٩
ﱰ
你说：一切赞颂，全归真主。祝他所选的众仆平安。究竟是真主更好呢？还是他们用来配真主的更好呢？
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基拉特
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Воздай хвалу своему Господу, который действительно заслуживает самой совершенной хвалы. Он обладает безупречными качествами: добротой, милосердием, справедливостью, мудростью. Благодаря этим качествам Он наказывает неверных и карает беззаконников, но некоторые из Его рабов избегают этого сурового возмездия. И среди них есть лучшие из лучших. Это - пророки и посланники, избранники Аллаха, Господа миров. Помолись же за них, дабы прославить их доброе имя и отдать дань уважения их высокому положению перед Аллахом. Пожелай им мира, то есть благополучия и чистоты. Они заслужили это, потому что сумели уберечь себя от зла и скверны и уберечь свои уста от недостойных высказываний о Всемогущем Господе. Затем Аллах велел спросить многобожников, превосходят ли вымышленные божества Всевышнего Господа. Это - риторический вопрос, который не нуждается в ответе. Аллах - великий Господь, обладающий совершенными качествами и безграничной милостью. А идолы, которых многобожники обожествляют наряду с Ним, имеют бесчисленное множество недостатков. Они не способны принести пользу или причинить вред ни себе, ни своим почитателям. Безусловно, Всевышний Аллах лучше тех, кому язычники поклоняются наряду с Ним. Затем Всевышний Аллах привел несколько доказательств того, что Он - Единственный Бог, достойный поклонения и обожествления. Он подробно разъяснил, что только поклонение Ему является истинным, тогда как поклонение творениям лживо и бесполезно.