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经注: An-Naml 27:59
An-Naml
59
27:59
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩
قُلِ
ﱣ
ٱلۡحَمۡدُ
ﱤ
لِلَّهِ
ﱥ
وَسَلَٰمٌ
ﱦ
عَلَىٰ
ﱧ
عِبَادِهِ
ﱨ
ٱلَّذِينَ
ﱩ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ﱪﱫ
ءَآللَّهُ
ﱬ
خَيۡرٌ
ﱭ
أَمَّا
ﱮ
يُشۡرِكُونَ
ﱯ
٥٩
ﱰ
你说：一切赞颂，全归真主。祝他所选的众仆平安。究竟是真主更好呢？还是他们用来配真主的更好呢？
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Tafseer Jalalayn
﴿قُلِ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ﴾ عَلَى هَلَاك الْكُفَّار مِنْ الْأُمَم الْخَالِيَة ﴿وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِینَ ٱصۡطَفَىٰۤۗ﴾ـهُمْ ﴿ءَاۤللَّهُ﴾ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَال الثَّانِيَة أَلِفًا وَتَسْهِيلهَا وَإِدْخَال أَلِف بَيْن الْمُسَهَّلَة وَالْأُخْرَى وَتَرْكه ﴿خَیۡرٌ﴾ لِمَنْ يَعْبُدهُ ﴿أَمَّا تُشۡرِكُونَ ٥٩﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء أَيْ أَهْل مَكَّة بِهِ الْآلِهَة خير لعابديها