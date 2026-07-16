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An-Naml
58
27:58
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨
وَأَمۡطَرۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّطَرٗاۖ
فَسَآءَ
مَطَرُ
ٱلۡمُنذَرِينَ
٥٨
我曾降大雨去伤他们。曾受警告者所遭的雨真恶劣！
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَمۡطَرۡنَا عَلَیۡهِم مَّطَرࣰاۖ﴾ هُوَ حِجَارَة السِّجِّيل فَأَهْلَكَتْهُمْ ﴿فَسَاۤءَ﴾ بِئْسَ ﴿مَطَرُ ٱلۡمُنذَرِینَ ٥٨﴾ بِالْعَذَابِ مَطَرهمْ