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An-Naml
57
27:57
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧
فَأَنجَيۡنَٰهُ
وَأَهۡلَهُۥٓ
إِلَّا
ٱمۡرَأَتَهُۥ
قَدَّرۡنَٰهَا
مِنَ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
٥٧
我就拯救了他和他的信徒，他的妻子除外，我已预定她和其余的人同受刑罚。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَنجَیۡنَـٰهُ وَأَهۡلَهُۥۤ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ قَدَّرۡنَـٰهَا﴾ جَعَلْنَاهَا بِتَقْدِيرِنَا ﴿مِنَ ٱلۡغَـٰبِرِینَ ٥٧﴾ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَاب