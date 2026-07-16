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An-Naml
55
27:55
اينكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون ٥٥
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةًۭ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تَجْهَلُونَ ٥٥
أَئِنَّكُمۡ
لَتَأۡتُونَ
ٱلرِّجَالَ
شَهۡوَةٗ
مِّن
دُونِ
ٱلنِّسَآءِۚ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تَجۡهَلُونَ
٥٥
你们务必要舍女人而以男人满足性欲吗？不然，你们是无知识的民众。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون "
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