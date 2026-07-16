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An-Naml
54
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤
وَلُوطًا
إِذۡ
قَالَ
لِقَوۡمِهِۦٓ
أَتَأۡتُونَ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٥٤
（我曾遣）鲁特，当日，他对他的宗族说：你们怎么明目张胆地干丑事呢？
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Неужели вы станете сознательно предаваться мерзости? Ваши отвратительные поступки чужды здравому смыслу и человеческой природе и порицаются законом вашего Господа. Вы тоже осознаете, насколько омерзительны ваши деяния, но продолжаете совершать их, потому что вы - дерзкий и несправедливый народ. Затем святой пророк объяснил, какое же именно злодеяние совершали его соплеменники, и сказал: