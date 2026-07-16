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An-Naml
54
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤
وَلُوطًا
إِذۡ
قَالَ
لِقَوۡمِهِۦٓ
أَتَأۡتُونَ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٥٤
（我曾遣）鲁特，当日，他对他的宗族说：你们怎么明目张胆地干丑事呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ لوط پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و قهومهكهى} [
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
] وه لوط پێغهمبهریش -
صلی الله علیه وسلم
- كاتێك كه به قهومهكهی خۆی فهرموو: [
أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)
] ئایا ئێوه كرداری بهدڕهوشتی و نێربازی ئهكهن وه به چاوی خۆیشتان یهكترى ئهبینن.