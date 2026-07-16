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An-Naml
53
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣
وَأَنجَيۡنَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٣
我曾拯救了信道而且敬畏的人们。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Под верой подразумевается вера в Аллаха, ангелов, Священные Писания, посланников, Судный день и предопределение с его добром и злом. А под богобоязненностью подразумевается отказ от многобожия, избежание грехов, а также повиновение Аллаху и Его посланникам. Затем Всевышний Господь поведал о том, как прекрасный раб и посланник Лут призывал своих соплеменников уверовать в Единого Аллаха. Всевышний сказал: