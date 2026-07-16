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An-Naml
50
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُواْ
مَكۡرٗا
وَمَكَرۡنَا
مَكۡرٗا
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
٥٠
他们曾用一个计谋，我也曾用一个计谋，但他们不知不觉。
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Они замыслили убить Салиха в тайне от всех, даже от своих неверующих соплеменников, потому что опасались гнева родственников пророка. Однако они не предполагали, что Всевышний Господь также замыслил нечто, то есть решил помочь своему посланнику, облегчить его миссию и погубить его неверующих соплеменников.