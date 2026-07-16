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An-Naml
48
27:48
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ٤٨
وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍۢ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٤٨
وَكَانَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
تِسۡعَةُ
رَهۡطٖ
يُفۡسِدُونَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَا
يُصۡلِحُونَ
٤٨
当日，城里有九伙人，在地方上伤风败俗，而不移风易俗，
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Речь идет о городе, в котором проживали пророк Салих и большая часть его соплеменников. Среди них было девять человек, которые творили беззаконие и даже не помышляли о совершении добрых дел. Они питали вражду к святому пророку, пытались опорочить его религию и призывали народ следовать их примеру. Салих в свою очередь говорил: «Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне, и не слушайтесь повелений тех, кто излишествует, кто распространяет на земле нечестие и ничего не улучшает» (26:150–152).