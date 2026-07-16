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An-Naml
47
27:47
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧
قَالُواْ
ٱطَّيَّرۡنَا
بِكَ
وَبِمَن
مَّعَكَۚ
قَالَ
طَٰٓئِرُكُمۡ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تُفۡتَنُونَ
٤٧
他们说：我们为你和你的信徒而遭厄运。他说：你们的厄运是真主注定的。不然，你们是要受考验的。
经注
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反思
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基拉特
圣训
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ ٱطَّیَّرۡنَا﴾ أَصْله تَطَيَّرْنَا أُدْغِمَتْ التَّاء فِي الطاء واجتلبت همزة الوصل أي تشاءمنا ﴿بِكَ وَبِمَن مَّعَكَۚ﴾ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ قَحَطُوا الْمَطَر وَجَاعُوا ﴿قَالَ طَـٰۤىِٕرُكُمۡ﴾ شُؤْمكُمْ ﴿عِندَ ٱللَّهِۖ﴾ أَتَاكُمْ بِهِ ﴿بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمࣱ تُفۡتَنُونَ ٤٧﴾ تَخْتَبِرُونَ بِالْخَيْرِ والشر