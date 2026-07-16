登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
46
27:46
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيية قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٤٦
قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
لِمَ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
قَبۡلَ
ٱلۡحَسَنَةِۖ
لَوۡلَا
تَسۡتَغۡفِرُونَ
ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمۡ
تُرۡحَمُونَ
٤٦
他说我的宗族啊！你们为什么在恩惠之前要求刑罚早日实现呢你们怎么不向真主求饶，以便你们蒙主的怜悯呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
] صاڵح پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- پێی فهرموون ئهی قهومی خۆم ئێوه بۆ پهله ئهكهن له خراپه كردن پێش چاكه، یاخود بۆ پهله ئهكهن له داوا كردنی سزادا پێش داواكردنى ڕهحمهتی خوای گهوره، یان بۆ پهله ئهكهن له كوفر كردن پێش ئیمان هێنان [
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
] ئهوه بۆ داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره ناكهن و تهوبه ناكهن له شهریك دانان بۆ خواى گهوره [
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦)
] بهڵكو خوای گهوره ڕهحمتان پێ بكات و سزاتان نهدا.