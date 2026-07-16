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An-Naml
45
27:45
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَآ
إِلَىٰ
ثَمُودَ
أَخَاهُمۡ
صَٰلِحًا
أَنِ
ٱعۡبُدُواْ
ٱللَّهَ
فَإِذَا
هُمۡ
فَرِيقَانِ
يَخۡتَصِمُونَ
٤٥
我确已派遣赛莫德人的兄弟--撒立哈--去教化他们（说）：你们应当崇拜真主。他们立刻分为两派，互相争论。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Всемогущий Господь поведал о том, что отправил пророка Салиха проповедовать веру в Единого Аллаха среди самудян. Господь назвал Своего пророка братом самудян только по причине их кровного родства. Салих призвал своих соплеменников поклоняться одному Аллаху и отречься от идолопоклонства. И тогда часть самудян уверовала в истину, но большая часть их предпочла неверие.