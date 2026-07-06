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An-Naml
40
27:40
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هاذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ٤٠
قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌۭ مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّۭ كَرِيمٌۭ ٤٠
قَالَ
ٱلَّذِي
عِندَهُۥ
عِلۡمٞ
مِّنَ
ٱلۡكِتَٰبِ
أَنَا۠
ءَاتِيكَ
بِهِۦ
قَبۡلَ
أَن
يَرۡتَدَّ
إِلَيۡكَ
طَرۡفُكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهُ
مُسۡتَقِرًّا
عِندَهُۥ
قَالَ
هَٰذَا
مِن
فَضۡلِ
رَبِّي
لِيَبۡلُوَنِيٓ
ءَأَشۡكُرُ
أَمۡ
أَكۡفُرُۖ
وَمَن
شَكَرَ
فَإِنَّمَا
يَشۡكُرُ
لِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَن
كَفَرَ
فَإِنَّ
رَبِّي
غَنِيّٞ
كَرِيمٞ
٤٠
那深知天经的人说：转瞬间我就把它拿来给你。当他看见那个宝座安置在他面前的时候他说：这是我的主的恩惠之一，他欲以此试验我，看我是感谢者还是孤负者。感谢者，只为自己的利益而感谢；孤负者（须知）我的主确是无求的、确是尊荣的。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ به چاوتروكانێك تهختى شاهانه له يهمهنهوه بۆ قودس دهگوازنهوه!} [
قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ
] بهڵام كهسێكی تر كه وتراوه وهزیرێكی بووه، یان نوسهرێكى بووه، كه زانیاری له كتابدا ههبووه ئهو وتوویهتی: [
أَنَا آتِيكَ بِهِ
] من عهرشی ئهو ئافرهتهت بۆ دێنم [
قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
] پێش ئهوهی كه پێڵووی چاوت بجوولێتهوه، واته: پێش ئهوهى چاو بتروكێنی، بینوقێنیت و چاو بكهیتهوه له ماوهیهكی ئهوهندهدا عهرشهكهیت بۆ دێنم [
فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ
] ههر ئهوهنده چاوی تروكاند یهكسهر عهرشهكهی ئهو ئافرهته پاشایهی هێناو لهبهر دهستی سولهیماندا دایناو جێگیری كرد (لهیهمهنهوه بۆ بیت المقدس) [
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهمه فهزڵی خوای گهورهیه بهسهر منهوه [
لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
] تا تاقیم بكاتهوه ئایا شوكرانهبژێری خوای گهوره ئهكهم یان كوفری نیعمهتهكانی خوای گهوره ئهكهم [
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
] وه ههر كهسێك شوكرانهبژێری خوای گهوره بكات ئهوا شوكری خۆی كردووهو بۆ خۆی باشهو سوودهكهی بۆ خۆی ئهگهڕێتهوه [
وَمَنْ كَفَرَ
] وه ههر كهسێكیش شوكرانهبژێری خوا نهكات و كوفرانهی نیعمهتی خوای گهوره بكات [
فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠)
] ئهوا به دڵنیایى پهروهردگارم زۆر دهوڵهمهندهو بێ پێویسته و پێویستی بهوه نیه كه كهس شوكرانهبژێری بكات و بیپهرستێت، وه زۆر بهڕێزه.