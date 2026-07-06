登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
38
27:38
قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ٣٨
قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣٨
قَالَ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ
أَيُّكُمۡ
يَأۡتِينِي
بِعَرۡشِهَا
قَبۡلَ
أَن
يَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣٨
他说：臣仆们啊！在他们来归顺我之前，你们中有谁能把她的宝座拿来给我呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨)
] نێردراوهكه به دیارى¬یهكهوه گهڕایهوهو وهڵامهكهى بۆ بردنهوهو ئهوانیش زانیان ئهمه پاشا نیهو داواى پارهو موڵك ناكات، بهڵكو پێغهمبهره، بۆیه ئافرهته پاشاكه به خۆى و سهربازهكانیهوه بهڕێكهوتن بۆ لاى سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ ئهوهى موسڵمان بن، خوای گهوره به وهحی سولهیمانی -
صلی الله علیه وسلم
- ئاگادار كردهوه كه ئهوان ئێستا بهڕێوهن و دێن موسڵمان ئهبن، سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- زۆر خۆشحاڵ بوو، ویستی شتێكیان نیشان بدا كه خوای گهوره چ تواناو دهسهڵاتێكی بهم بهخشیوه، بۆیه فهرمووی: ئهی پیاوماقوڵ و دهسهڵاتدارانی دهوروپشتم كێ له ئێوه ئهتوانێ عهرشهكهی ئهو ئافرهته پاشایهم بۆ بێنێ پێش ئهوهی ئهوان بێن و موسڵمان بن؟