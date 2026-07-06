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An-Naml
36
27:36
فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ٣٦
فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَـٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍۢ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌۭ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٦
فَلَمَّا
جَآءَ
سُلَيۡمَٰنَ
قَالَ
أَتُمِدُّونَنِ
بِمَالٖ
فَمَآ
ءَاتَىٰنِۦَ
ٱللَّهُ
خَيۡرٞ
مِّمَّآ
ءَاتَىٰكُمۚ
بَلۡ
أَنتُم
بِهَدِيَّتِكُمۡ
تَفۡرَحُونَ
٣٦
当使者到了素莱曼的面前的时候，他说：你们怎么以财产来资助我呢？真主所赐我的，胜过他所赐你们的。不然，你们为你们的礼物而洋洋得意。
经注
层
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基拉特
圣训
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ
] كاتێك كه به كهسێكدا دیاریهكی زۆری بۆ سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- نارد له ئاڵتوون و خشڵ [
قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ
] سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- تووڕهبوو فهرمووی: ئایا ئێوه پاره بۆ من ئهنێرن تا وازتان لێبێنم لهسهر هاوبهشبڕیاردانتان بمێننهوه [
فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ
] ئهوهی خوای گهوره پێی بهخشیووم له پێغهمبهرایهتی و موڵك و پاره باشتره لهوهی ئێوه بۆ منتان ناردووه [
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)
] بهڵكو ئێوهن كه دڵخۆشن به دیاری و شتی دونیایی من پێویستم به شتی دونیایی نیه ئهمهوێ موسڵمان بن و به تاك و تهنها خوابپهرستن.