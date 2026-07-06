登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
31
27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
你们不要对我傲慢无礼，你们应当来归顺我。'
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ
] پاشان تیایدا نووسیویهتی و دهفهرمێت: ئێوه خۆتان به گهوره مهزانن و لووتبهرزی مهكهن وهكو پاشاكانی تر كه عیبادهت بۆ خوا ناكهن [
وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)
] وه ملكهچ بن بۆ دینی خوای گهورهو موسڵمان و یهكخواپهرست و گوێڕایهڵ بن.