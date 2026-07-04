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An-Naml
29
27:29
قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم ٢٩
قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌۭ كَرِيمٌ ٢٩
قَالَتۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ
إِنِّيٓ
أُلۡقِيَ
إِلَيَّ
كِتَٰبٞ
كَرِيمٌ
٢٩
她说：臣仆们啊！我接到一封贵重的信。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
27:26至27:30节的经注
Люди не имеют права поклоняться с любовью и смирением кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Единственного Истинного Бога. Это право принадлежит Ему одному, потому что только Он обладает совершенными качествами и одаряет Своих рабов благами. Ему принадлежит великий Трон, являющийся кровлей мирозданья и объемлющий небеса и землю. Вся эта Вселенная принадлежит одному Аллаху - Всемогущему Властелину, Который творит великие дела. Он заслуживает смирения и покорности рабов, которые обязаны кланяться и падать ниц перед Ним. Удод передал Сулейману это важное известие и оправдал свое отсутствие, а святой пророк удивился тому, что ничего не знал о происходящем в поселении сабейцев. Однако Сулейман не спешил с выводами, что подтверждает его сообразительность и благоразумие.