登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
24
27:24
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٢٤
وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٢٤
وَجَدتُّهَا
وَقَوۡمَهَا
يَسۡجُدُونَ
لِلشَّمۡسِ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
وَزَيَّنَ
لَهُمُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
فَصَدَّهُمۡ
عَنِ
ٱلسَّبِيلِ
فَهُمۡ
لَا
يَهۡتَدُونَ
٢٤
我发现她和她的臣民都舍真主而崇拜太阳，恶魔曾以他们的行为，迷惑他们，以至阻碍他们走上正道，所以他们不遵循正道。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
] بینیم خۆی و قهومهكهی كڕنوش بۆ خۆر ئهبهن و عیبادهت بۆ خۆر ئهكهن و جگه له خوای گهوره دهپهرستن (كۆشكێكى بهرزو پتهوى ههبووه كه سێ سهدو شهست تاقى تیادا بووه له رۆژههڵات و رۆژئاوایهوهو وا دروستكراوه كه ههموو رۆژێك خۆر له تاقێكهوه ههڵبێت و له تاقێكى بهرامبهریهوه ئاوا بێت بۆ ئهوهى بهیانیان و ئێواران كوڕنوش و سوجدهى بۆ بهرن) [
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
] وه شهیتان ئهم كوفرهی بۆ ڕازاندنهوه كه عیبادهت بۆ خۆر بكهن [
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
] وه ههر شهیتانه ڕێگری كردوون له ڕێگهی ڕاستی خوای گهوره كه ئیمان به خواى گهوره بێنن [
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤)
] وه ئهوانیش ئێستا ڕێگهی حهق نادۆزنهوه.