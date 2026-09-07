登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Sad 38:88
Sad
88
38:88
ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ٨٨
وَلَتَعۡلَمُنَّ
ﱟ
نَبَأَهُۥ
ﱠ
بَعۡدَ
ﱡ
حِينِۭ
ﱢ
٨٨
ﱣ
在一个时期之后，你们必定知道关于这教诲的消息。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)
] وه ئهی كافران به دڵنیایی له داهاتوودا له ڕۆژی قیامهت ههواڵ و راستیهكانی قورئان ئهزانن، والله أعلم.