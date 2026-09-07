登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Sad 38:86
Sad
86
38:86
قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ٨٦
قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍۢ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦
قُلۡ
ﱎ
مَآ
ﱏ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱐ
عَلَيۡهِ
ﱑ
مِنۡ
ﱒ
أَجۡرٖ
ﱓ
وَمَآ
ﱔ
أَنَا۠
ﱕ
مِنَ
ﱖ
ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ
ﱗ
٨٦
ﱘ
你说：我不为传达使命而向你们索取任何报酬，我不是造谣的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。