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经注: Sad 38:84
Sad
84
38:84
قال فالحق والحق اقول ٨٤
قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ٨٤
قَالَ
ﱁ
فَٱلۡحَقُّ
ﱂ
وَٱلۡحَقَّ
ﱃ
أَقُولُ
ﱄ
٨٤
ﱅ
他说：我的话确是真理，我只说真理；
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基拉特
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله ( فالحق ) مبتدأ محذوف الخبر أى : فالحق قسمى لأملأن . . وقوله : ( والحق أَقُولُ ) لفظ الحق منصوب هنا على أنه مفعول لأقول ، قدم عليه لإِفادة الحصر .والجملة من الفاعل والمفعول معترضة بين القسم والقسم عليه لتقرير مضمون الجملة القسمية . أى : قال الله - تعالى - فى رده على إبليس : فالحق قسمى ويمينى - ولا أقول إلا الحق .