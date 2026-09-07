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经注: Sad 38:83
Sad
83
38:83
الا عبادك منهم المخلصين ٨٣
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣
إِلَّا
ﳩ
عِبَادَكَ
ﳪ
مِنۡهُمُ
ﳫ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
ﳬ
٨٣
ﳭ
惟不诱惑你的纯洁的仆人。
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基拉特
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Arabic Tanweer Tafseer
38:82至38:83节的经注
﴿قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهم أجْمَعِينَ﴾ ﴿إلّا عِبادَكَ مِنهُمُ المُخْلَصِينَ﴾ الفاءُ لِتَفْرِيعِ كَلامِهِ عَلى أمْرِ اللَّهِ إيّاهُ بِالخُرُوجِ مِنَ الجَنَّةِ وعِقابِهِ إيّاهُ بِاللَّعْنَةِ (ص-٣٠٦)الدّائِمَةِ وهَذا التَّفْرِيعُ مِن تَرْكِيبِ كَلامِ مُتَكَلِّمٍ عَلى مُتَكَلِّمٍ آخَرَ. وهو المُلَقَّبُ بِعَطْفِ التَّلْقِينِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿قالَ ومِن ذُرِّيَّتِي﴾ [البقرة: ١٢٤] في سُورَةِ البَقَرَةِ. أقْسَمَ الشَّيْطانُ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَحْقِيقًا لِقِيامِهِ بِالإغْواءِ دُونَ تَخَلُّفٍ، وإنَّما أقْسَمَ عَلى ذَلِكَ وهو يَعْلَمُ عَظَمَةَ هَذا القَسَمِ لِأنَّهُ وجَدَ في نَفْسِهِ أنَّ اللَّهَ أقْدَرَهُ عَلى القِيامِ بِالإغْواءِ والوَسْوَسَةِ وقَدْ قالَ في سُورَةِ الحِجْرِ ﴿رَبِّ بِما أغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهم في الأرْضِ ولَأُغْوِيَنَّهم أجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩] . والعِزَّةُ: القَهْرُ والسُّلْطانُ، وعِزَّةُ اللَّهِ هي العِزَّةُ الكامِلَةُ الَّتِي لا تَخْتَلُّ حَقِيقَتُها ولا يَتَخَلَّفُ سُلْطانُها، وقَسَمُ إبْلِيسَ بِها ناشِئٌ عَنْ عِلْمِهِ بِأنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ الإغْواءَ إلّا لِأنَّ اللَّهَ أقْدَرَهُ ولَوْلا ذَلِكَ لَنْ يَسْتَطِيعَ نَقْضَ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعالى. وتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ نَظِيرِ ﴿لَأُغْوِيَنَّهم أجْمَعِينَ﴾ ﴿إلّا عِبادَكَ مِنهُمُ المُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: ٤٠] في سُورَةِ الحِجْرِ.