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经注: Sad 38:83
Sad
83
38:83
الا عبادك منهم المخلصين ٨٣
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣
إِلَّا
ﳩ
عِبَادَكَ
ﳪ
مِنۡهُمُ
ﳫ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
ﳬ
٨٣
ﳭ
惟不诱惑你的纯洁的仆人。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
قال إبليس:
فبعزتك- يا رب- وعظمتك لأضلنَّ بني آدم أجمعين، إلا مَن أخلصتَه منهم لعبادتك، وعصمتَه من إضلالي، فلم تجعل لي عليهم سبيلا.