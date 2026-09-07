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经注: Sad 38:82
Sad
82
38:82
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٨٢
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢
قَالَ
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فَبِعِزَّتِكَ
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لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ
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أَجۡمَعِينَ
ﳧ
٨٢
ﳨ
他说：以你的尊荣发誓，我必将他们全体加以诱惑，
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Iblisi akasema, «Naapa kwa enzi yako, ewe Mola wangu, na utukufu wako! Nitawapoteza binadamu wote,