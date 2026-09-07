登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Sad 38:81
Sad
81
38:81
الى يوم الوقت المعلوم ٨١
إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨١
إِلَىٰ
ﳟ
يَوۡمِ
ﳠ
ٱلۡوَقۡتِ
ﳡ
ٱلۡمَعۡلُومِ
ﳢ
٨١
ﳣ
直到复活时来临之日。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
38:81至38:82节的经注
Этот срок истечет тогда, когда все потомки Адама пройдут испытание на земле. Как только Иблис получил отсрочку, он излил всю свою злобу и ненависть по отношению к Аллаху и человечеству. И поэтому далее Всевышний сказал: