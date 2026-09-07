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经注: Sad 38:79
Sad
79
38:79
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ٧٩
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٩
قَالَ
ﳓ
رَبِّ
ﳔ
فَأَنظِرۡنِيٓ
ﳕ
إِلَىٰ
ﳖ
يَوۡمِ
ﳗ
يُبۡعَثُونَ
ﳘ
٧٩
ﳙ
他说：我的主啊！求你宽待我到人类复活之日。
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基拉特
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Arabic Tanweer Tafseer
38:79至38:81节的经注
﴿قالَ رَبِّ فَأنْظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿قالَ فَإنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ﴾ ﴿إلى يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ﴾ أيْ: قالَ إبْلِيسُ. وتَقَدَّمَ نَظِيرُ هَذِهِ الآيَةِ في سُورَةِ الحِجْرِ وتَفْسِيرُها هُناكَ مُسْتَوْفًى.