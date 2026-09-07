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经注: Sad 38:77
Sad
77
38:77
قال فاخرج منها فانك رجيم ٧٧
قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌۭ ٧٧
قَالَ
ﳆ
فَٱخۡرُجۡ
ﳇ
مِنۡهَا
ﳈ
فَإِنَّكَ
ﳉ
رَجِيمٞ
ﳊ
٧٧
ﳋ
主说：你从乐园中出去吧！你确是被放逐的，
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基拉特
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقد رد - سبحانه - على هذا التطاول من إبليس بقوله : ( فاخرج مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتي إلى يَوْمِ الدين ) .والفاء فى قوله ( فاخرج ) لترتيب الأمر بالطرد على ما حدث منه . والضمير فى " منها " يعود إلى السماء ، أو إلى الجنة ، لأنه كان فيهما .أى : قال - تعالى - لإبليس على سبيل الزجر : ما دمت يا إبليس قد عصيت أمرى ، فاخرج من الجنة ومن كل مكان فيه تكريم لك .