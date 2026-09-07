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经注: Sad 38:76
Sad
76
38:76
قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٧٦
قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌۭ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍۢ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍۢ ٧٦
قَالَ
ﲻ
أَنَا۠
ﲼ
خَيۡرٞ
ﲽ
مِّنۡهُ
ﲾ
خَلَقۡتَنِي
ﲿ
مِن
ﳀ
نَّارٖ
ﳁ
وَخَلَقۡتَهُۥ
ﳂ
مِن
ﳃ
طِينٖ
ﳄ
٧٦
ﳅ
他说：我比他高贵；你用火造我，用泥造他。
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基拉特
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Al-Sa'di
38:76至38:77节的经注
Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомыслие, а земля порождает деревья, травы, кустарники, скромность. Именно земля побеждает и тушит огонь, а не наоборот. Кроме того, огонь нуждается в дровах и растопке, а земля способна существовать самостоятельно. Все это доказывает, что возражения Иблиса были порочны и безосновательны, а ведь именно он является старейшиной всех неверующих. Нетрудно представить, какие бессмысленные и глупые доводы приводят его ученики и последователи, когда пытаются опровергнуть истину. Вне всякого сомнения, их доводы еще более безосновательны, чем доводы Иблиса.