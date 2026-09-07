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经注: Sad 38:75
Sad
75
38:75
قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين ٧٥
قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٧٥
قَالَ
ﲫ
يَٰٓإِبۡلِيسُ
ﲬ
مَا
ﲭ
مَنَعَكَ
ﲮ
أَن
ﲯ
تَسۡجُدَ
ﲰ
لِمَا
ﲱ
خَلَقۡتُ
ﲲ
بِيَدَيَّۖ
ﲳﲴ
أَسۡتَكۡبَرۡتَ
ﲵ
أَمۡ
ﲶ
كُنتَ
ﲷ
مِنَ
ﲸ
ٱلۡعَالِينَ
ﲹ
٧٥
ﲺ
主说：易卜劣厮啊！你怎么不肯对我亲手造的人叩头呢？你自大呢？还是你本是高尚的呢？
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu Akamwambia Iblisi, «Ni lipi lililokukataza kumsujudia yule niliyemkirimu nikamuumba kwa mikono yangu miwili? Je, umemfanyia kiburi Ādam au umekuwa ni miongoni mwa wale waliomfanyia kiburi Mola wako?» Katika aya hii pana kumthibitishia Mwenyezi Mungu, Mwenye kheri nyingi na kutukuka, sifa ya mikono miwili, kwa namna inayolingana na Yeye, kutakasika ni Kwake.