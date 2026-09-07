登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Sad 38:75
Sad
75
38:75
قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين ٧٥
قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٧٥
قَالَ
ﲫ
يَٰٓإِبۡلِيسُ
ﲬ
مَا
ﲭ
مَنَعَكَ
ﲮ
أَن
ﲯ
تَسۡجُدَ
ﲰ
لِمَا
ﲱ
خَلَقۡتُ
ﲲ
بِيَدَيَّۖ
ﲳﲴ
أَسۡتَكۡبَرۡتَ
ﲵ
أَمۡ
ﲶ
كُنتَ
ﲷ
مِنَ
ﲸ
ٱلۡعَالِينَ
ﲹ
٧٥
ﲺ
主说：易卜劣厮啊！你怎么不肯对我亲手造的人叩头呢？你自大呢？还是你本是高尚的呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ یَـٰۤإِبۡلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِیَدَیَّۖ﴾ أَيْ تَوَلَّيْت خَلْقه وَهَذَا تَشْرِيف لِآدَم فَإِنَّ كُلّ مَخْلُوق تَوَلَّى اللَّه خلقه ﴿أَسۡتَكۡبَرۡتَ﴾ الآن عن السجود استفهام توبيخ ﴿أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِینَ ٧٥﴾ الْمُتَكَبِّرِينَ فَتَكَبَّرْت عَنْ السجود لكونك منهم