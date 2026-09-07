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经注: Sad 38:74
Sad
74
38:74
الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ٧٤
إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
إِلَّآ
ﲤ
إِبۡلِيسَ
ﲥ
ٱسۡتَكۡبَرَ
ﲦ
وَكَانَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲩ
٧٤
ﲪ
惟易卜劣厮自大，他原是不信道者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالا غير إبليس؛ فإنه لم يسجد أنَفَةً وتكبرًا، وكان من الكافرين في علم الله تعالى.