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经注: Sad 38:74
Sad
74
38:74
الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ٧٤
إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
إِلَّآ
ﲤ
إِبۡلِيسَ
ﲥ
ٱسۡتَكۡبَرَ
ﲦ
وَكَانَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲩ
٧٤
ﲪ
惟易卜劣厮自大，他原是不信道者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Qurtubi
" إلا إبليس " أنف من السجود له جهلا بأن السجود له طاعة لله ، والأنفة من طاعة الله استكبارا كفر ، ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر الله تعالى . وقد مضى الكلام في هذا في [ البقرة ] مستوفى .