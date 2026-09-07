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经注: Sad 38:72
Sad
72
38:72
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَإِذَا
ﲕ
سَوَّيۡتُهُۥ
ﲖ
وَنَفَخۡتُ
ﲗ
فِيهِ
ﲘ
مِن
ﲙ
رُّوحِي
ﲚ
فَقَعُواْ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
سَٰجِدِينَ
ﲝ
٧٢
ﲞ
当我把他造出来，并将我的精神吹入他的体内的时候，你们当为他而倒身叩头。
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答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَإِذَا سَوَّیۡتُهُۥ﴾ أَتْمَمْته ﴿وَنَفَخۡتُ﴾ أَجْرَيْت ﴿فِیهِ مِن رُّوحِی﴾ فَصَارَ حَيًّا وَإِضَافَة الرُّوح إلَيْهِ تَشْرِيف لِآدَم وَالرُّوح جِسْم لَطِيف يَحْيَا بِهِ الْإِنْسَان بِنُفُوذِهِ فِيهِ ﴿فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِینَ ٧٢﴾ سُجُود تَحِيَّة بِالِانْحِنَاءِ