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经注: Sad 38:72
Sad
72
38:72
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَإِذَا
ﲕ
سَوَّيۡتُهُۥ
ﲖ
وَنَفَخۡتُ
ﲗ
فِيهِ
ﲘ
مِن
ﲙ
رُّوحِي
ﲚ
فَقَعُواْ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
سَٰجِدِينَ
ﲝ
٧٢
ﲞ
当我把他造出来，并将我的精神吹入他的体内的时候，你们当为他而倒身叩头。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فإذا سويته )
أتممت خلقه ،
( ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين )