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经注: Sad 38:71
Sad
71
38:71
اذ قال ربك للملايكة اني خالق بشرا من طين ٧١
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًۭا مِّن طِينٍۢ ٧١
إِذۡ
ﲋ
قَالَ
ﲌ
رَبُّكَ
ﲍ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﲎ
إِنِّي
ﲏ
خَٰلِقُۢ
ﲐ
بَشَرٗا
ﲑ
مِّن
ﲒ
طِينٖ
ﲓ
٧١
ﲔ
当时，你的主曾对众天神说：我必定要用泥土创造一个人，
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কাদা থেকে,