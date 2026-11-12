登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Sad 阿雅 7
Sad
7
38:7
ما سمعنا بهاذا في الملة الاخرة ان هاذا الا اختلاق ٧
مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْـَٔاخِرَةِ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَـٰقٌ ٧
مَا
ﱽ
سَمِعۡنَا
ﱾ
بِهَٰذَا
ﱿ
فِي
ﲀ
ٱلۡمِلَّةِ
ﲁ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲂ
إِنۡ
ﲃ
هَٰذَآ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱخۡتِلَٰقٌ
ﲆ
٧
ﲇ
在最后的宗教中，我们没有听见这种话，这种话只是伪造的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。