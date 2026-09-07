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经注: Sad 38:69
Sad
69
38:69
ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ٦٩
مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩
مَا
ﱸ
كَانَ
ﱹ
لِيَ
ﱺ
مِنۡ
ﱻ
عِلۡمِۭ
ﱼ
بِٱلۡمَلَإِ
ﱽ
ٱلۡأَعۡلَىٰٓ
ﱾ
إِذۡ
ﱿ
يَخۡتَصِمُونَ
ﲀ
٦٩
ﲁ
当上界的众天神争论的时候，我不知道他们的情形。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Mimi sikuwa na ujuzi wa utesi wa Malaika wa mbinguni kuhusu kuumbwa kwa Ādam, lau si Mwenyezi Mungu kunijulisha na kuniletea wahyi kwa hilo.