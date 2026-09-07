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经注: Sad 38:67
Sad
67
38:67
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلۡ
ﱯ
هُوَ
ﱰ
نَبَؤٌاْ
ﱱ
عَظِيمٌ
ﱲ
٦٧
ﱳ
你说：那是一个重大的消息，
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قُلْ }
لهم، مخوفا ومحذرا،
ومنهضا لهم ومنذرا:
{ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ }
أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال، خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه، ولا ينبغي إغفاله.