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经注: Sad 38:66
Sad
66
38:66
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ٦٦
رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٦٦
رَبُّ
ﱧ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱨ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
بَيۡنَهُمَا
ﱫ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱬ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﱭ
٦٦
ﱮ
他是天地万物的主，他是万能的、至赦的。
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基拉特
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Al-Sa'di
38:66至38:67节的经注
Аллах возвестил о том, что является Единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и управляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он - Могущественный, Прощающий. Благодаря Своему великому могуществу Он сотворил огромную Вселенную, а благодаря Своему безграничному состраданию Он прощает кающимся рабам большие грехи и малые прегрешения. Господь, Который обладает столь прекрасными качествами, действительно заслуживает поклонения. Он совершенно не похож на идолов и ложных богов, которые не в состоянии создать даже самое ничтожное творение или прокормить творения Всевышнего Аллаха. Они не распоряжаются добром и злом, не обладают властью на небесах и на земле и не способны отпускать грехи и принимать покаяния.