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经注: Sad 38:66
Sad
66
38:66
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ٦٦
رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٦٦
رَبُّ
ﱧ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱨ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
بَيۡنَهُمَا
ﱫ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱬ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﱭ
٦٦
ﱮ
他是天地万物的主，他是万能的、至赦的。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
'যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, প্রবল পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।'