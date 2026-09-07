登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Sad 38:63
Sad
63
38:63
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ٦٣
أَتَّخَذْنَـٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَـٰرُ ٦٣
أَتَّخَذۡنَٰهُمۡ
ﱌ
سِخۡرِيًّا
ﱍ
أَمۡ
ﱎ
زَاغَتۡ
ﱏ
عَنۡهُمُ
ﱐ
ٱلۡأَبۡصَٰرُ
ﱑ
٦٣
ﱒ
我们曾把他们当笑柄呢？还是我们过去看不起他们呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا
] له دونیا ئێمه ئهوانمان كردبووه گاڵتهجاڕو گاڵتهمان پێ ئهكردن [
أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (٦٣)
] یان ئێستا چاومان لهسهر ئهوان لایداوهو نایاندۆزینهوه له ئاگردا، ئهوكاته دهزانن كه ئهوان له پله بهرزهكانى بهههشتدان.