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经注: Sad 38:63
Sad
63
38:63
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ٦٣
أَتَّخَذْنَـٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَـٰرُ ٦٣
أَتَّخَذۡنَٰهُمۡ
ﱌ
سِخۡرِيًّا
ﱍ
أَمۡ
ﱎ
زَاغَتۡ
ﱏ
عَنۡهُمُ
ﱐ
ٱلۡأَبۡصَٰرُ
ﱑ
٦٣
ﱒ
我们曾把他们当笑柄呢？还是我们过去看不起他们呢？
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Tafseer Jalalayn
﴿أَتَّخَذۡنَـٰهُمۡ سُخۡرِیًّا﴾ بِضَمِّ السِّين وَكَسْرهَا كُنَّا نَسْخَر بِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْيَاء لِلنَّسَبِ أَيْ أَمَفْقُودُونَ هُمْ ﴿أَمۡ زَاغَتۡ﴾ مَالَتْ ﴿عَنۡهُمُ ٱلۡأَبۡصَـٰرُ ٦٣﴾ فَلَمْ تَرَهُمْ وَهُمْ فُقَرَاء الْمُسْلِمِينَ كَعَمَّارٍ وَبِلَال وَصُهَيْب وسلمان