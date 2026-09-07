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经注: Sad 38:62
Sad
62
38:62
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ٦٢
وَقَالُوا۟ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًۭا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ٦٢
وَقَالُواْ
ﱁ
مَا
ﱂ
لَنَا
ﱃ
لَا
ﱄ
نَرَىٰ
ﱅ
رِجَالٗا
ﱆ
كُنَّا
ﱇ
نَعُدُّهُم
ﱈ
مِّنَ
ﱉ
ٱلۡأَشۡرَارِ
ﱊ
٦٢
ﱋ
他们将说：有许多人，从前我们认为他们是恶人，现在怎么不见他们呢？
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na watasema wale waliopita vipimo katika uasi, «Mbona hatuwaoni pamoja na sisi Motoni wale watoto ambao tulikuwa tukiwahesabu duniani kuwa ni miongoni mwa watu waovu wakorofi?