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经注: Sad 38:62
Sad
62
38:62
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ٦٢
وَقَالُوا۟ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًۭا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ٦٢
وَقَالُواْ
ﱁ
مَا
ﱂ
لَنَا
ﱃ
لَا
ﱄ
نَرَىٰ
ﱅ
رِجَالٗا
ﱆ
كُنَّا
ﱇ
نَعُدُّهُم
ﱈ
مِّنَ
ﱉ
ٱلۡأَشۡرَارِ
ﱊ
٦٢
ﱋ
他们将说：有许多人，从前我们认为他们是恶人，现在怎么不见他们呢？
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَقَالُوا }
وهم في النار
{ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ }
أي: كنا نزعم أنهم من الأشرار، المستحقين لعذاب النار، وهم المؤمنون، تفقدهم أهل النار - قبحهم اللّه - هل يرونهم في النار؟